Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В понедельник, 19 августа, в Москве пройдет без осадков. Небольшой дождь синоптики прогнозируют только ночью с воскресенья на понедельник.

Ночью ожидается до +12...+14 градусов. Днем, однако, воздух прогреется сильнее. В городе будет +23...+25 градусов и столько же по Подмосковью, до +25.

Днем в понедельник будет переменная облачность. Осадков синоптики пока не ожидают. Также они отметили, что в городе будет юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, небольшие дожди будут идти в Москве с переменным успехом всю неделю. Они ожидаются в среду, четверг, пятницу и субботу. Воздух при этом будет оставаться на уровне +20 градусов и выше.

По данным метеорологов, первая декада августа в городе стала самой холодной за последние 69 лет. Из-за этого в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что в ближайшие 10 дней температура воды в водоемах московского региона может прогреться до +19 градусов.

