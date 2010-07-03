Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В понедельник, 19 августа, в Москве пройдет без осадков. Небольшой дождь синоптики прогнозируют только ночью с воскресенья на понедельник.
Ночью ожидается до +12...+14 градусов. Днем, однако, воздух прогреется сильнее. В городе будет +23...+25 градусов и столько же по Подмосковью, до +25.
Днем в понедельник будет переменная облачность. Осадков синоптики пока не ожидают. Также они отметили, что в городе будет юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.
Судя по прогнозу Гидрометцентра, небольшие дожди будут идти в Москве с переменным успехом всю неделю. Они ожидаются в среду, четверг, пятницу и субботу. Воздух при этом будет оставаться на уровне +20 градусов и выше.
По данным метеорологов, первая декада августа в городе стала самой холодной за последние 69 лет. Из-за этого в Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700%.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что в ближайшие 10 дней температура воды в водоемах московского региона может прогреться до +19 градусов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.