Продажи дождевиков в Москве выросли на 700% из-за плохой погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700% из-за похолодания и осадков. Жители обеих столиц также начали активно покупать свитера, толстовки и свитшоты, пишет РБК со ссылкой на данные крупного онлайн-ритейлера.

По словам аналитиков, за три недели продажи дождевиков по России в целом выросли на 475% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Более того, ветровок приобрели на 178% больше, плащей – на 149%, а резиновых сапог – на 166%.

По данным синоптиков, первая декада августа в Москве стала самой холоднойза последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. А в ближайшие выходные жителей столицы опять ожидают дожди и прохладная погода, предупредили специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первой половине августа температура воздуха в Европейской России будет ниже нормы.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец оценил вероятность применения против России климатического оружия. Он заверил, что нынешнее холодное лето никак не связано с климатическими "кознями" США.