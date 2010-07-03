Продажи дождевиков в Москве выросли на 700% из-за плохой погоды

В Москве и Санкт-Петербурге продажи дождевиков выросли на 700% из-за похолодания и осадков. Жители обеих столиц также начали активно покупать свитера, толстовки и свитшоты, пишет РБК со ссылкой на данные крупного онлайн-ритейлера.
По словам аналитиков, за три недели продажи дождевиков по России в целом выросли на 475% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Более того, ветровок приобрели на 178% больше, плащей – на 149%, а резиновых сапог – на 166%.
По данным синоптиков, первая декада августа в Москве стала самой холоднойза последние 69 лет, уступив только августу 1950 года. А в ближайшие выходные жителей столицы опять ожидают дожди и прохладная погода, предупредили специалисты.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первой половине августа температура воздуха в Европейской России будет ниже нормы.
При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец оценил вероятность применения против России климатического оружия. Он заверил, что нынешнее холодное лето никак не связано с климатическими "кознями" США.
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