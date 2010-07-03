Холода вынудили москвичей закупиться теплой одеждой

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Холодная погода в столичном регионе поспособствовала росту спроса на утепленные модели одежды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Анну Лебсак-Клейманс.

"Холодная погода затормозила продажи летнего ассортимента: босоножки, сандалии, шорты, сарафаны, летние брюки. Напротив, выросли продажи демисезонного ассортимента из весенних коллекций: трикотаж, легкие куртки, закрытая обувь", – рассказала эксперт в интервью.

Отмечается, что такие форс-мажоры в погодных условиях крайне невыгодны мелким продавцам одежды.

"Так, например, результат неожиданно холодного лета – незапланированные товарные остатки летних моделей. Ликвидация этих остатков станет дополнительной нагрузкой для продавцов", – подчеркнула Лебсак-Клейманс.

Ранее синоптики рассказали о нестабильной погоде в Москве. После небольшого потепления в середине недели в столицу вернется дождливая и холодная погода.