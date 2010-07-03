Синоптики рассказали о нестабильной погоде в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в Москве до конца текущей недели, передает RT.

По словам синоптика, тепловой фронт придет в столичный регион уже в среду, 7 августа. В дневное время в городе ожидается +20...+22 градуса. При этом местами ожидается еще небольшой дождь.

Однако, по словам метеоролога, очередное похолодание придет в столичный регион уже в эту пятницу. Ночью в городе прогнозируются сильный дождь, местами ожидается гроза. Днем температура воздуха прогреется максимум до +20 градусов.

В субботу и в воскресенье погода в городе существенно не изменится. Днем столбики термометра будут показывать +16..+21 градус. Местами может пройти кратковременный дождь.

Ранее сообщалось, что ночь 4 августа стала самой холодной с начала лета, температура опустилась до +6 градусов, в области было менее +2 градусов. По словам экспертов, провалы холода бывали и ранее. Но такого холода и в течение столь долгого времени в Москве не было в последние 70 лет.

