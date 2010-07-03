Синоптики рассказали о нестабильной погоде в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в Москве до конца текущей недели, передает RT.
По словам синоптика, тепловой фронт придет в столичный регион уже в среду, 7 августа. В дневное время в городе ожидается +20...+22 градуса. При этом местами ожидается еще небольшой дождь.
Однако, по словам метеоролога, очередное похолодание придет в столичный регион уже в эту пятницу. Ночью в городе прогнозируются сильный дождь, местами ожидается гроза. Днем температура воздуха прогреется максимум до +20 градусов.
В субботу и в воскресенье погода в городе существенно не изменится. Днем столбики термометра будут показывать +16..+21 градус. Местами может пройти кратковременный дождь.
Ранее сообщалось, что ночь 4 августа стала самой холодной с начала лета, температура опустилась до +6 градусов, в области было менее +2 градусов. По словам экспертов, провалы холода бывали и ранее. Но такого холода и в течение столь долгого времени в Москве не было в последние 70 лет.
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