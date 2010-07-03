Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 8 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 8 августа из-за грозы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

В среду, 7 августа, воздух в столице прогреется до +20–22 градусов. По области днем ожидается от +18 до +23 градусов. В четверг станет еще теплее. Если в ночные часы термометры покажут +13–15 градусов, то днем они поднимутся до +25 градусов. Однако в отдельных районах города москвичей ожидают дожди и грозы.

По прогнозам, в ночь на 9 августа в Москве будет +14–16 градусов, а днем воздух в столице прогреется лишь до 18–20 градусов тепла. В Подмосковье будет +17–22 градусов. При этом метеорологи уточняют, что в городе в этот день ожидаются ливни и порывистый ветер.

Ранее синоптики пообещали москвичам и гостям столицы, что летняя погода вернется в столицу уже в этот четверг. Благодаря приходу теплых воздушных масс их Европы температурный режим приблизится к средним многолетним значениям, отметили специалисты.

А в выходные снова немного похолодает. Ночью ожидается не выше 10–15 градусов, а днем – 17–22. По данным синоптиков, это немного ниже средних многолетних значений.

