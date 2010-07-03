Синоптики рассказали, какой будет новая неделя в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начало новой недели в столице будет прохладным и дождливым. Потепление ожидается только со среды, предупредили москвичей в Гидрометцентре России.

По прогнозам, днем в понедельник, 5 августа, будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся лишь до плюс 13−15 градусов, а по области будет от +11 до +16 градусов. Cеверо-западный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду. К ночи температура опустится до 8−10 градусов, также возможны дожди.

Во вторник, 6 августа, станет чуточку теплее. Днем воздух в столице может прогреться до +17 градусов, а в Подмосковье ожидается плюс 13−18 градусов. Небо по-прежнему будет затянуто облаками, хотя временами из-за них будет показываться солнце. Вероятность кратковременных дождей сохранится. Западный ветер, переходящий в северо-западный, ослабнет до 5−10 метров в секунду. В ночные часы термометры покажут плюс 10−12 градусов.

Со среды, 7 августа, в столичный регион придет долгожданное потепление. Днем будет от +21 до +23 градусов. Западный ветер сменится юго-западным при прежней скорости 5−10 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в четверг станет еще теплее. Температура в Москве поднимется до плюс 22–24 градусов, а по области – до 20–25 градусов. В пятницу температура останется в рамках августовской нормы, то есть 21–23 в столице и 19–24 градуса в Подмосковье. При этом, отметили специалисты, вся неделя будет дождливой, а к выходным придут ливни с грозами.

Как сообщил Тишковец РИА Новости, 4 августа было таким холодным, что побило температурный рекорд как минимум за последние 70 лет. К 16:00 воскресенья воздух в столице прогрелся только до 13,5 градуса. По словам метеорооога, судя по климатическим данным с 1948 года, в этот день температура ни разу не опускалась ниже +15 градусов.