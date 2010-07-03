Стало известно, когда в столицу вернется лето

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Возвращение по-настоящему летней погоды ожидается в Москве во второй половине августа, передает портал "Метеоновости".

"В отдельные дни второй половины месяца ожидается повышение максимальной температуры до 26 градусов", – отмечается в сообщении.

Эксперты также уточняют, что за первый календарный день месяца среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 6–7 градусов.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что погоду в первые выходные августа с трудом можно будет назвать летней. Температура воздуха не поднимется выше +18 градусов. В городе будет облачно и ветрено. Местами возможны небольшие дожди.

В дневные часы столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. В ночное время похолодает до 9–11 градусов. Скорость ветра составит 6–11 метров в секунду днем и до 2–7 метров в секунду ночью.

На следующей неделе прохладная и дождливая погода сохранится. В начале августа столичный регион останется под влиянием холодного циклона. Так, в понедельник, 5 августа, в городе будет около +16 градусов, во вторник – от +13 до +18. Ожидаются кратковременные дожди.