Прохладная и дождливая погода сохранится в Москве на следующей неделе

Прохладная погода с кратковременными дождями сохранится в столичном регионе на следующей неделе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.
"Лето по-прежнему не торопится возвращаться в столичный регион. В первые дни августа Москва и Московская область останутся под влиянием холодного циклона, который продолжит кружить над Европейской Россией", – говорится в сообщении.
В предстоящие выходные температура в городе будет держаться в районе +16..+18 градусов. В понедельник, 5 августа, в городе будет около +16 градусов, во вторник – +13..+18. Возможны небольшие кратковременные дожди.
Ранее сообщалось, что последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет. Накануне, 31 июля, воздух в городе прогрелся только до +14,7 градуса. Средняя температура в минувшем месяце составила +16,8. Это на 1,4 градуса ниже климатической нормы. Таким холодным июль в Москве не был уже 32 года.
В Гидрометцентре рассказали, что август в этом году будет заметно прохладнее обычного. По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко, начало месяца принесет пониженные температуры в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.