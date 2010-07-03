Прохладная и дождливая погода сохранится в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прохладная погода с кратковременными дождями сохранится в столичном регионе на следующей неделе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Лето по-прежнему не торопится возвращаться в столичный регион. В первые дни августа Москва и Московская область останутся под влиянием холодного циклона, который продолжит кружить над Европейской Россией", – говорится в сообщении.

В предстоящие выходные температура в городе будет держаться в районе +16..+18 градусов. В понедельник, 5 августа, в городе будет около +16 градусов, во вторник – +13..+18. Возможны небольшие кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет. Накануне, 31 июля, воздух в городе прогрелся только до +14,7 градуса. Средняя температура в минувшем месяце составила +16,8. Это на 1,4 градуса ниже климатической нормы. Таким холодным июль в Москве не был уже 32 года.

В Гидрометцентре рассказали, что август в этом году будет заметно прохладнее обычного. По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко, начало месяца принесет пониженные температуры в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа.

