Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие выходные.

Метеоролог отметила, что в выходные в городе установится комфортная погода. В дневное время температура воздуха в Москве будет держаться в пределах +17..+19 градусов.

"Это выше, чем сейчас, но пока еще температура в целом остается ниже климатической нормы, но не на 6–7 градусов, как было в последних числах июля, а уже на 3–4 градуса", – заявила синоптик.

Метеоролог уточнила, что на следующей неделе в городе ожидается небольшое потепление. При этом все также прогнозируются кратковременные дожди. "Характер погоды останется таким же, как и в выходные дни", – цитирует RT слова Поздняковой.

Ранее сообщалось, что последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет. Накануне, 31 июля, воздух в городе прогрелся только до +14,7 градуса. Средняя температура в минувшем месяце составила +16,8. Это на 1,4 градуса ниже климатической нормы. Таким холодным июль в Москве не был уже 32 года.

В Гидрометцентре рассказали, что август в этом году будет заметно прохладнее обычного. По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко, начало месяца принесет пониженные температуры в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа.

