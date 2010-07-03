Минувший июль стал самым холодным в XXI веке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщает центр погоды "Фобос". В целом второй месяц лета стал самым прохладным в XXI веке, передает Агентство "Москва".

Накануне, 31 июля, воздух в городе прогрелся только до +14,7 градуса. Средняя температура в минувшем месяце составила +16,8. Это на 1,4 градуса ниже климатической нормы. Таким холодным июль в Москве не был уже 32 года.

Синоптики уточняют, что средняя температура этого месяца оказалась точно такой же, как в 1987 году. Прошедший месяц уступил даже июню 2019 года, оказавшись холоднее на 2,8 градуса. Температурных рекордов установлено не было.

Это был пятый июль в XXI веке без 30-градусных температур. Кроме того, выпало 76% от месячной нормы осадков. Синоптики подчеркнули, что по климатической норме дней с дождями в июле должно быть 12, а оказалось 20, что объясняется высокой повторяемостью циклонической погоды.

Четверг, 1 августа, будет немного теплее прошедшей среды – столбики термометров покажут +16 градусов.

Ранее климатологи назвали август в Москве самым стабильным месяцем лета: вероятность возникновения ураганов и шквалистых ветров небольшая.

При этом заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что в первую неделю августа ожидаются низкие температуры, а затем воздух начнет прогреваться. Днем термометры будут показывать до 23 градусов тепла.