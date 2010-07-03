Москвичей призвали не ждать погодных сюрпризов в августе

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Климатологи назвали август в Москве самым стабильным месяцем лета, поэтому вероятность возникновения ураганов и шквалистых ветров небольшая, передает Агентство "Москва".
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что, согласно прогнозу, низкие температуры будут в первую неделю августа, а затем воздух начнет прогреваться и дневная температура составит около 23 градусов.
Он напомнил, что в Москве норма средней дневной температуры для августа – около 18-18,5 градуса, а ночной – 12-13 градусов.
"При динамике атмосферы температура стремится к своему равновесному состоянию, к этой норме, и, я думаю, где-то со второй недели августа температура в этом диапазоне и будет. В целом по температурному режиму и погодным явлениям август более стабилен, чем июнь или июль", – заявил Семенов.
Он объяснил, что вероятность возникновения шквального ветра или ураганов в августе в Москве небольшая, поскольку к этому времени Арктика уже достаточно прогревается, там наступает наиболее теплый период. С другой стороны, в августе бывают дождливые периоды.
В среднем, говорит климатолог, август в Москве за последние 30 лет потеплел примерно на градус и почти сравнялся по средней температуре с июлем.
Ранее сообщалось, что последний день июля может оказаться самым холодным днем месяца. Днем температура воздуха в городе прогреется максимум до +14 градусов, а ночью – до +10. Ветер будет удерживать северо-западное направление. Его скорость составит до 11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.
До 1 августа в Москве сохранится ветреная погода. В связи с этим желтый уровень погодной опасности в городе продлили до полудня четверга.
Кроме того, с 21:00 30 июля до 21:00 31 июля действует предупреждение о дожде. Москвичам прогнозировали резкое похолодание из-за прихода арктического воздуха.
"Климат-контроль": какая погода ожидает москвичей в последние дни июля
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