Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прохладная погода ожидается в столице в течение всей недели. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

"Распространение тропосферной холодной ложбины из Арктики и образующиеся в ней циклоны определят пониженный фон атмосферного давления фактически в течение недели над европейской территорией страны, в том числе Центральный регион будет находиться в этой области. Здесь будут циркулировать прохладные воздушные массы, поэтому держится температура ниже климатической нормы", – рассказала Макарова.

По словам синоптика, во вторник, 30 июля, температура воздуха в Москве дойдет до +13...+15 градусов. Макарова уточнила, что пасмурная погода будет держаться в городе до конца недели, а затем ожидается небольшое потепление. К концу недели температура воздуха может прогреться до +20 градусов.

"Относительно аномалии: в первой половине недели температура отстает от нормы примерно на 6–7 градусов. Во второй половине недели – примерно на 4–5 градусов", – заключила Макарова.

Ранее сообщалось, что 29 июля может стать самым холодным днем лета с начала века. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается 15–17 градусов тепла. При переменной облачности существенных осадков не ожидается.

Также синоптики предупреждали, что июль в Москве будет холоднее обычного, а в августе температура будет близка к климатической норме. Для европейской части России среднемесячная температура августа составляет +16,5 градуса (днем +20...+23, ночью +10...+13).

