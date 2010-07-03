Новая неделя в Москве начнется с похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Погода в последние дни июля и к началу августа будет переменчива. Это вызвано интенсивным влиянием циклонов и быстрой сменой теплых и холодных фронтов.

По прогнозу синоптиков, с понедельника с севера в Европейскую Россию начнет поступать прохладный воздух.

В Москве и Московской области температура будет опускаться ниже среднего минимума июля. В отдельных районах столицы столбики термометров покажут до +9 градусов.

Тенденция к похолоданию продолжится до следующей среды. Воздух в это время вряд ли прогреется больше чем на +17 градусов.

Также Гидрометцентр сообщает, что со вторника по субботу на следующей неделе каждый день будут идти дожди разной интенсивности – от кратковременных до умеренных. Отмечается, что в последние дни июля в Москве будет ветрено – порывы достигнут временами 11 метров в секунду.

Тепло будет постепенно возвращаться в столицу ближе к концу недели. Воздух прогреется до +20 градусов к пятнице-субботе (2 и 3 августа).



Ранее метеорологи сообщили, что с 29 июля в Москву придет аномальный холод. В городе станет холоднее сразу на 10 градусов. Сохранится высокая вероятность дождей.

Похолодание может побить температурный рекорд 1977 года. В тот момент в конце июля в Москве были зафиксированы самые низкие температурные показатели. 30 и 31 июля 1977 года температура воздуха в Москве составила +7...+7,5 градуса.

