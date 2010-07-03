Москвичей ждет температурный антирекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве к середине недели может упасть до +4 градусов. Об этом сообщает портал "Метеовести".

Вторник и среда могут стать самыми ветреными и холодными днями за весь июль. Днем термометры покажут +12...+15 градусов тепла, ночью могут упасть до рекордных +4...+9 градусов.

Метеорологи отмечают, что за последние 70 лет дневная температура в Москве в это время года не опускалась ниже +15 градусов.

Сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что в этом году 29 июля может побить температурный рекорд с начала века, передает РИА Новости.

"В Москве +15...+17 градусов. Ниже нормы на 9 градусов, ожидаем рекорд этого века, самый холодный день для этой даты", – сказал он.

Сегодня ожидается солнечная и холодная погода. Температура в послеполуденные часы не поднимется выше +15...+17 градусов. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 40%.

Также синоптики предупреждали, что июль в Москве будет холоднее обычного, а в августе температура будет близка к климатической норме. Для европейской части России среднемесячная температура августа составляет +16,5 градуса (днем +20...+23, ночью +10...+13).

