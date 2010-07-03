В Москве зафиксирована самая холодная ночь июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московская ночь на вторник стала самой холодной в этом июле, пишет "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
В районе ВДНХ, где расположена базовая метеостанция, температура опускалась до 9,5 градусов. Предыдущий минимум был зафиксирован 1 июля (10,4 градуса).
Вместе с тем абсолютного рекорда не случилось – ночью 30 июля 1973 и 2006 годов воздух остывал до 7,6 градуса. Не стала минувшая ночь и самой холодной с начала лета – 4 июня в Москве термометры показывали 8,3 градуса
Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании в Москве в конце июля в связи с приходом арктического воздуха. Последние дни уходящего месяца стали самыми холодными с начала лета. В остальные дни этой недели прогнозируется до +20 градусов. Возможны сильные порывы ветра.
30 июля в Москве и Подмосковье ожидаются переменная облачность и до 16 градусов тепла. Осадки маловероятны. Ветер северо-западного направления, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня значительно не изменится и будет ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба.
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