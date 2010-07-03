Каждое пятое простудное заболевание приходится на лето – врач

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Пятая часть всех регистрируемых простудных заболеваний в Москве приходится на лето. Об этом заявил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, передает РИА Новости.

Потеря влаги в жаркую погоду ослабляет защитные силы организма. Сухой и кондиционированный воздух высушивают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, упрощая путь болезнетворным микроорганизмам.

"Принято считать, что время простуд – это осень и зима. Однако пятая часть всех регистрируемых простудных заболеваний приходится на лето. К причинам добавляется еще и снижение иммунитета. Потеря влаги в жаркую погоду ослабляет защитные силы организма", – сказал Тяжельников.

В метеобюро говорили, что в начале недели в Москву придет ультраполярное вторжение. На европейскую территорию России проникнет арктический воздух, и в столице похолодает до +14...+15 градусов.

Ранее врачи объяснили, как правильно планировать отдых с детьми и как вести себя на морях, чтобы снизить риск появления у ребенка простудных или инфекционных заболеваний.

Отмечалось, что отпуск с детьми на море нужно планировать не меньше чем на две недели, поскольку у детей длительно проходит период адаптации. Также не стоит давать ребенку купаться больше 15 минут из-за риска переохлаждения, причем первые заходы в воду стоит делать короткими – около пяти минут.

