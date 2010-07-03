Врачи рассказали, как правильно отдыхать с детьми на море

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Доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Исмаил Османов рассказал о мерах предосторожности при поездке на отдых у моря с маленькими детьми.

По его словам, такой отпуск следует планировать не меньше чем на две недели, так как у детей достаточно длительно проходит период адаптации. Османов также указал, что не стоит давать ребенку купаться более 15 минут из-за риска переохлаждения.

При этом врач подчеркнул, что ребенка не надо с первого дня окунать в воду. Увеличивать время пребывания в воде нужно с каждым днем понемногу. Сначала ему можно "дать побегать, помочить ножки", сказал профессор Агентству "Москва".

После купания ребенка необходимо обтереть насухо, поменять купальный костюм и дать позагорать под непрямыми лучами солнца. Кроме того, Османов отметил, что нельзя сажать детей на песок без плавок из-за угрозы заболевания мочевых путей.

"Детей голыми опускать на песок нельзя, поскольку песок далеко не стерилен, и он может попадать в мочевые пути у детей, особенно у девочек, – уточнил специалист.

В то же время Османов добавил, что родителям не стоит кормить ребенка на пляже, так как попавший на еду песок или вода могут стать причиной кишечных инфекций.

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