Врачи рассказали об опасности сна в метро

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Депздрава Андрей Тяжельников рекомендовал засыпающим в транспорте людям обратить внимание на свой режим.

По его словам, в транспорте спят те, кто недосыпает или плохо спит ночью. Он указал, что против сна в метро или в электричке "говорят аргументы относительно безопасности".

"Во-первых, спящий человек – желанная добыча для нечистых на руку людей. Кроме того, спящий может проехать нужную станцию, будет более рассеянным после пробуждения", – сказал Тяжельников в интервью Агентству "Москва".

В то же время эксперт рассказал, что короткий сон в обеденный перерыв поможет обходиться без кофеина. При этом перебор дневного сна дает обратный эффект.

"Оптимальные варианты – это 10-20 минут и 90 минут сна. Первый помогает восстановиться в очень короткое время, а второй – дает полное восстановление и обновление, но занимает больше времени", – добавил Тяжельников.

В пятницу, 15 марта отмечается Всемирный день сна. Он ежегодно празднуется перед днем весеннего равноденствия.

Ранее Тяжельников рассказал, что сон меньше пяти часов в сутки на протяжении длительного времени повышает риск развития различных болезней. Он может привести к депрессии, ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям.