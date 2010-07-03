Врачи рассказали об опасности сна в метро

Специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Депздрава Андрей Тяжельников рекомендовал засыпающим в транспорте людям обратить внимание на свой режим.
По его словам, в транспорте спят те, кто недосыпает или плохо спит ночью. Он указал, что против сна в метро или в электричке "говорят аргументы относительно безопасности".
"Во-первых, спящий человек – желанная добыча для нечистых на руку людей. Кроме того, спящий может проехать нужную станцию, будет более рассеянным после пробуждения", – сказал Тяжельников в интервью Агентству "Москва".
В то же время эксперт рассказал, что короткий сон в обеденный перерыв поможет обходиться без кофеина. При этом перебор дневного сна дает обратный эффект.
"Оптимальные варианты – это 10-20 минут и 90 минут сна. Первый помогает восстановиться в очень короткое время, а второй – дает полное восстановление и обновление, но занимает больше времени", – добавил Тяжельников.
В пятницу, 15 марта отмечается Всемирный день сна. Он ежегодно празднуется перед днем весеннего равноденствия.
Ранее Тяжельников рассказал, что сон меньше пяти часов в сутки на протяжении длительного времени повышает риск развития различных болезней. Он может привести к депрессии, ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям.
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