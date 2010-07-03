Врачи рассказали о последствиях недосыпа

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Сон меньше пяти часов в сутки на протяжении длительного времени повышает риск развития различных болезней. Он может привести к депрессии, ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям. Так предостерег граждан главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В интервью Агентству "Москва" он пояснил, что отсутствие здорового сна может спровоцировать увеличение выработки гормонов стресса. А оно, в свою очередь, способно привести к снижению скорости восстановления клеток мозга. Еще больше негативных последствий влечет за собой работа по ночам, добавил врач.

"Научные исследования показали, что одной ночной смены достаточно, чтобы увеличилось кровяное давление. А люди, которые в течение пяти недель бодрствовали ночью и спали в течение дня, получили нарушение регуляции глюкозы в организме и изменения в метаболизме, что может увеличить риск развития диабета второго типа и привести к ожирению в долгосрочной перспективе", – подытожил Тяжельников.

Отмечается, что в этом году на 15 марта выпал Всемирный день сна. Этот праздник ежегодно отмечается в пятницу перед днем весеннего равноденствия.