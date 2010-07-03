Депзрав рекомендовал петь в караоке для укрепления иммунитета

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Регулярное пение улучшает вентиляцию легких и делает организм более устойчивым к простудным заболеваниям, а также повышает устойчивость к стрессу.

Об этом Агентству "Москва" рассказал специалист столичного Депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, при пении увеличивается концентрация углекислого газа в крови, что способствует активизации иммунной системы.

При этом он подчеркнул, что занятие пением не может стать альтернативой медикаментозному лечению таких заболеваний, как бронхит, пневмония и астма.

"Но можно говорить о том, что при регулярных занятиях вокалом улучшается вентиляция легких и это способствует укреплению здоровья", – отметил Тяжельников.

Кроме того, пение оказывает положительное психологическое воздействие и благотворно влияет на нервную систему, а также помогает бороться со стрессом.

"Пение в дружеской компании, например, в караоке усиливают позитивное эмоциональное состояние, которое дает приятное общение", – добавил специалист.

Он резюмировал, что пение стимулирует выработку в мозге гормона радости эндорфина, который улучшает внимание, активизирует жизненный тонус и интеллектуальную активность.

Ранее стало известно, что попугай-неврастеник, которого лечат от стресса в Московском орнитарии, продолжает принимать антидепрессанты, однако специалисты уменьшили дозу.