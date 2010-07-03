Попугай-неврастеник из орнитария снизил прием антидепрессантов

Фото: скриншот телеграм-канал Агентство "Москва"/телеканал Москва 24

Попугай-неврастеник, которого лечат от стресса в Московском орнитарии, пока продолжает принимать антидепрессанты, но дозу уже уменьшили. Об этом рассказал руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

По его словам, попугай Флинт почти оброс, отросли маховые перья. "Его эмоциональное состояние все еще контролирует врач, но дозы антидепрессантов уже значительно сокращены. Главное, чего нам удалось добиться, – он перестал себя выщипывать. Выщипывают себя попугаи от стресса, потому что чувствуют одиночество, а мы его в орнитарии одиночества лишили", – цитирует специалиста Агентство "Москва".

Однако Флинт за год без перьев разучился летать и теперь больше перемещается пешком, констатировал Мишин. Учить заново специально его не будут.

"Если ему пока так комфортнее, то пусть ходит. Он очень привык к разным людям, любит выщипывать бороды у мужчин и расчесывать женщинам волосы", – добавил глава проекта.

Попугая принесли в марте. Мишин тогда объяснил, что неврастения для желтохохлых какаду является распространенным явлением. Он подчеркивал, что реабилитационный период может занять до шести месяцев. Однако уже в апреле Флинт пошел на поправку.