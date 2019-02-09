Орнитологи рассказали о характере московских синиц

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Синицы в Москве в отличие от европейских не агрессивны и ведут себе традиционно и миролюбиво. Об этом сообщил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

"Синицы в Москве ведут себя традиционно и миролюбиво, никаких девиаций в поведении себе не позволяют. Более того, они традиционно очень гостеприимны, с русским характером. Собираясь большой стаей, они принимают к себе как птиц других видов, например, пищух, так и синиц разных видов", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в связи с изменением климата европейские синицы стали агрессивными и в борьбе за места гнездования убивают мухоловок-пеструшек.

В Мосприроде отмечали, что временная оттепель не приведет к раннему пробуждению растений и животных в столице. Для животных, в частности для птиц, поводом для начала активной брачной жизни является длина светового дня, а не температура воздуха.

В рамках экологического фестиваля "Снежный холст" с 10 февраля по 10 марта в природных заповедниках москвичи смогут оставить подкормку для птиц в виде рисунков на снегу. Сложить необычное угощение можно будет из семечек, орехов или зерен.

Всего планируется организовать более десятка мест кормления. Орнитологи напомнили, что лучший корм для пернатых – нежареные семечки подсолнуха и просо, которые есть в зоомагазинах. Пшено, черный и заплесневевший хлеб, соленые или жареные продукты вредны для птиц.