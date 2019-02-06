Москвичи смогут сделать необычные кормушки для птиц на фестивале

В рамках экологического фестиваля "Снежный холст" с 10 февраля по 10 марта в природных заповедниках москвичи смогут оставить подкормку для птиц в виде рисунков на снегу. Сложить необычное угощение можно будет из семечек, орехов или зерен. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всего планируется организовать более десятка мест кормления. Фестиваль будет проходить в том числе на территории памятника природы "Серебряный бор", в музее-заповеднике "Царицыно" и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", в парках "Сокольники" и "Покровское-Стрешнево", в заказнике "Долина реки Сетунь" и в Битцевском лесу.
Орнитологи напомнили, что лучший корм для пернатых – нежареные семечки подсолнуха и просо, которые есть в зоомагазинах. Пшено, черный и заплесневевший хлеб, соленые или жареные продукты вредны для птиц. Для украшения картины-угощения могут понадобиться органические природные материалы, например щепа, опилки, зола и пищевые красители. Все необходимое нужно будет принести с собой.
29 января в Москве началась акция "Покормите птиц зимой!". Она проходит по всему городу.
В Мосприроде просили подкармливать творогом и салом птиц, зимующих в столице. Это поможет им пережить морозы. Уточнялось, что водоплавающих птиц лучше кормить кашкой из творога, а снегирей – несоленым салом
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