Улетное меню: птиц в холода просят кормить творогом и салом

Москвичей попросили подкармливать творогом и салом птиц, которые зимуют в столице. Это поможет им пережить морозы, подчеркнули специалисты "Мосприроды".
Водоплавающих птиц лучше кормить кашкой из творога, а снегирей – несоленым салом, рассказали РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москву придут сильные морозы. В ночь с 22 на 23 января может похолодать до минус 25 градусов, а днем в среду будет минус 13–15 градусов, что на пять–шесть градусов ниже нормы. Кроме того, опасность для птиц представляют метели, так как из-за сугробов у пернатых возникают сложности с добычей естественного корма.
"Водоплавающие оценят "кашку" из творога, белого хлеба и зелени", – пояснили столичные орнитологи. В то же время "снегири, синицы, свиристели и зеленушки охотно полакомятся овсяными хлопьями, несоленым салом, семенами подсолнечника (не жареными и не солеными)", сообщили в "Мосприроде".
Специалисты напомнили, что птиц нельзя кормить булками и черным хлебом, а также острыми или солеными продуктами. Корм посоветовали обновлять каждые два дня. При этом сама кормушка должна быть без острых краев, иначе птицы могут поранить о них крылья.
Ранее орнитологи предупредили, что перепады температуры, когда оттепель сменяется морозами, вызывают у птиц депрессию. Пернатые обитатели столицы становятся вялыми и хуже питаются. Не менее опасны для птиц ледяные дожди, отметили специалисты.
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