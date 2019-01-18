В Москве посчитают водоплавающих птиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На природных территориях Москвы 19 и 20 января пройдет традиционный зимний учет водоплавающих птиц. Это принято делать в третьи выходные января, чтобы возможная миграция птиц не отразилась на точности результатов.
Сотрудники Мосприроды проводят акцию "Серая шейка – 2019", чтобы собрать данные о численности и местах обитания птиц. Это индикатор экологической обстановки в городе и состояния водоемов. Помочь специалистам-орнитологам в подсчете птиц могут все желающие, нужно при себе иметь бинокль, фотоаппарат и блокнот.
"Учет – это прекрасная возможность познакомиться с разными видами птиц, которые водятся на природных территориях столицы, расширить свой кругозор, полюбоваться красотой природы", – передает слова главы департамента природопользования Антона Кульбачевского, передает портал мэра и правительства Москвы.
Учет водоплавающих будут проводить по следующим адресам:
На реке Яузе (19 января, сбор в 10:00 у дома №40 по улице Менжинского);
в природно-историческом парке "Косинский" (19 января, сбор в 10:00 на мосту через реку Рудневка, напротив дома № 10 по улице Медведева);
в природно-историческом парке "Измайловский" (19 января, сбор в 11:00 в Большом Купавенском проезде на остановке "Магнитогорская улица" со стороны лесопарка);
в Зеленограде (19 января, сбор в 11:00 у корпуса 1201 в 12-м микрорайоне);
у метро "Волжская" (20 января, сбор в 10:00, выход из первого вагона из центра);
на Воробьевской набережной (20 января, сбор в 10:00 на Воробьевской набережной под метромостом);
в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" (20 января, сбор в 11:00 у входа парк со стороны Иваньковского шоссе);
на реке Сетуни (20 января, сбор в 11:00 по адресу: 6-я улица Новые Сады, рядом с Филипповской купальней);
в природном комплексе № 43 Юго-Западного лесопарка (19 января, сбор в 12:00 на автобусной остановке "Улица Лобачевского".
Ранее сообщалось, что на ВДНХ составили специальную карту мест кормления белок. На ней обозначено 18 адресов с кормушками.
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