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09:38

Специальную карту мест кормления белок составили на ВДНХ

животные

09:38

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На ВДНХ составили специальную карту мест кормления белок, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На ней обозначено 18 адресов с кормушками.

В пресс-службе выставки рассказали, что зимой белкам сложнее найти себе пропитание, а чтобы им было легче пережить холода, посетителям предлагают оставлять для пушистых друзей угощения в небольших деревянных домиках высотой до полутора метров. На вершине каждого закреплена кормушка, куда горожане могут насыпать кедровые, грецкие орехи, фундук, сухофрукты, семечки подсолнуха и пшеничные сухари.

Найти кормушки можно недалеко от Центральной аллеи, рядом с Домом культуры (павильон № 84), у павильона № 5 "Физика" и 3-го Каменского пруда в запрудной зоне выставки. Остальные размещены на территории парка "Останкино".

Горожанам напомнили, что не все продукты, которыми питаются люди, полезны для белок. Угощение должно соответствовать природному рациону грызунов: не быть соленым или сладким и не содержать ароматических и вкусовых добавок. Не рекомендуется кормить зверьков миндалем и экзотическими фруктами.

Кроме того, при кормлении белок нужно помнить о правилах безопасности. Это дикие животные, которые могут не только укусить, но и заразить заболеваниями, опасными для человека. Кормить их с рук не следует. Если же белка успела укусить либо поцарапать, нужно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

Ранее специалисты Мосприроды рассказали москвичам о правилах зимней подкормки животных. Грызунов и птиц зимой стоит кормить злаками, орехами, семенами и ягодами.

Специалисты подчеркнули, что стоит исключить из подкормки сдобные хлебобулочные изделия, острые и соленые продукты и черный хлеб, так как в этих продуктах высокое содержание соли, сахара и жиров, которые вредят животным. Корм рекомендуется обновлять раз в пару дней.

животные

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