Московские птицы массово впали в депрессию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чередование оттепелей и заморозков вызывает депрессию у московских птиц и снижает их выживаемость. Об этом сообщил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

"Любые перепады, колебания через ноль, снижение атмосферного давления птицы переносят очень плохо ", – цитирует эксперта Агентство "Москва". По его словам, из-за погодных аномалий у пернатых начинается депрессия и они плохо питаются.

"Есть, например, метеочувствительные люди, а птицы еще более метеочувствительные", – рассказал Мишин. Специалист пояснил, что при снижении давления птицы становятся более вялыми. Более того, "если в этот период сделать птице операцию, то велика возможность развития осложнений", добавил глава проекта "Орнитарий".

По словам Мишина, из-за заморозков после оттепели птицам становится сложнее добывать питание, поэтому их необходимо подкармливать. Не менее опасны для крылатых обитателей столицы ледяные дожди. Из-за них "замораживается вода на ветках, плодах, семенах, то есть все, что можно было достать птице в качестве корма", отметил эксперт.

По прогнозам синоптиков, ближайшие выходные погода может быть очень переменчивой. Оттепель, которая пришла в Москву в ночь на пятницу, вскоре уступит место заморозкам. Если утром 18 января потеплело до +2 градусов, то спустя сутки будет уже 8 градусов мороза. Людей и птиц ждут не только температурные колебания, но и сильные снегопады.