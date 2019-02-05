Оттепель не повлияет на брачную жизнь животных

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Временная оттепель не приведет к раннему пробуждению растений и животных в столице, сообщили в Мосприроде.

В ведомстве пояснили, что для животных, в частности для птиц, поводом для начала активной брачной жизни является длина светового дня, а не температура воздуха.

К примеру, при 20 градусах мороза в солнечную ясную погоду в феврале начинают петь весеннюю песню большие синицы и лазоревки. Также можно услышать жужжание чижей и зеленушек, передает Агентство "Москва".

Что касается растений, то для их пробуждения требуется комплекс факторов, которые будут влиять вместе по интенсивности и протяженности. Речь идет об увлажнении и прогретости почвы, длине светового дня, устойчивой положительной температуры воздуха.

Ранее в столицу пришло небольшое потепление. С началом оттепели Мосводосток перешел на усиленный режим работы. Все системы жизнеобеспечения города в условиях оттепели работают штатно, сбоев в сетях и отключений потребителей в Москве не зафиксировано.

Кроме того, из-за оттепели в Москве для комфорта в помещениях понижена температура теплоносителя внутри магистральных и разводящих тепловых сетей.