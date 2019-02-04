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15:44

Подачу тепла в жилые дома сократили из-за оттепели

город ЖКХ

15:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за оттепели в Москве для комфорта в помещениях понижена температура теплоносителя внутри магистральных и разводящих тепловых сетей, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Температура теплоносителя снижена до 87-89 градусов из расчета температуры наружного воздуха минус 1 градус", – отметил глава комплекса городского хозяйства.

В сильные морозы температура теплоносителя в сетях достигает 125 градусов, уточнил он. По словам Бирюкова, за регулировку температур теплоносителя во внутридомовых системах отопления отвечают жилищные и управляющие компании.

Также в городе продолжаются непрерывная погрузка и вывоз снега на снегосплавные пункты. "Процесс уборки осложняется тем, что вес каждого кубометра снега может достигать более 800 килограммов с учетом потепления, тогда как кубометр свежевыпавшего снега весит около 60 килограммов", – рассказал он.

Руководитель комплекса городского хозяйства напомнил, что с началом оттепели "Мосводосток" перешел на усиленный режим работы. Он заявил, что все системы жизнеобеспечения города в условиях оттепели работают штатно, сбоев в сетях и отключений потребителей в Москве не зафиксировано. Бирюков пояснил, что при наступлении неблагоприятных метеоусловий в городе проводится превентивная противогололедная обработка наиболее сложных для движения транспорта участков дорог.

Под особый контроль коммунальных служб взята обработка противогололедными материалами тротуаров, пешеходных зон, остановок транспорта, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ и соцобъектам.

1 февраля горожан призвали обратить внимание на скопление снега на козырьках балконов, подоконниках и выступающих элементах фасадов. В столице непрерывно идут работы по очистке крыш зданий, в которых участвуют около 10 тысяч кровельщиков и 250 автовышек. При необходимости собственников жилья предупредят о потребности очистки от снега выступающих элементов дома.

"Мосгорсправка": что нужно знать об отоплении

город ЖКХ

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