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16:28

Москвичей призвали убрать снег с балконов

город ЖКХ общество погода

16:28

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Фото: ТАСС/Виктор Бартенев

Жителей многоквартирных домов призвали обратить внимание на представляющее потенциальную опасность скопление снега на козырьках балконов подоконниках и выступающих элементах фасадов.

Это связано с тем, что в столице непрерывно идут работы по очистке крыш зданий, в которых участвуют около 10 тысяч кровельщиков и 250 автовышек, сообщает комплекс городского хозяйства города.

При необходимости собственников жилья предупредят о потребности очистки от снега выступающих элементов дома.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что у бригад, которые чистят крыши столичных домов, есть весь необходимый инвентарь, средства связи, страховочные пояса.

Также он призвал москвичей быть осторожными и внимательными к предупреждающим знакам, не заходить в охранные зоны проведения работ по уборке снега.

Температура воздуха в столичном регионе в выходные и до середины следующей недели будет соответствовать климатическим показателям марта. Днем температура будет плюсовая, а ночью – минусовая.

2 февраля температура воздуха поднимется до двух градусов тепла. Ветер прогнозируется юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. 3 февраля сохранится гололедица, днем +1…+3 градуса. Давление прогнозируется немного выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба.

город ЖКХ общество погода

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