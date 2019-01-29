Более 10 тысяч кровельщиков чистят крыши столичных домов от снега

Скатные крыши столичных домов чистят от снега более 10 тысяч кровельщиков. Также работают 250 автовышек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, у бригад есть весь необходимый инвентарь, средства связи, страховочные пояса. "В ходе работ выставляется стационарное ограждение, для предотвращения прохода людей в опасную зону дежурят сигнальщики" – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
Заммэра отметил, что в столице продолжают непрерывно убирать и вывозить снег. По его словам, в этих работах задействовано 65 тысяч человек, около 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники.
Также он призвал москвичей быть осторожными и внимательными к предупреждающим знакам, не заходить в охранные зоны проведения работ по уборке снега.
Ранее Бирюков сообщал, что около недели столичные коммунальщики будут усиленно очищать улицы города от снега. Он подчеркнул, что месячная норма составляет 37 сантиметров снега, однако с начала января уже выпало 58 сантиметров.
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