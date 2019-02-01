Мартовское тепло нагрянет в Москву из Южной Европы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в столичном регионе в выходные и до середины следующей недели будет соответствовать климатическим показателям марта. Днем температура будет плюсовая, а ночью минусовая. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

В ближайшие дни ожидается более интенсивное поступление теплого влажного морского воздуха из Южной Европы.

"В центре в Европейской части России погода по меньшей мере до середины следующей недели будет соответствовать климатическим показателям марта, а не февраля. В дневные часы температура воздуха в столичном регионе будет повышаться до положительных значений, а по ночам снова опускаться до отрицательных", – сказали в "Фобосе" Агентству "Москва".

За счет этого в Москве температура воздуха 2 февраля поднимется до двух градусов тепла. Ветер прогнозируется юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. 3 февраля сохранится гололедица, днем +1…+3 градуса. Давление прогнозируется немного выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики прогнозировали потепление до пяти градусов тепла в Москве и Московской области на следующей неделе. Такую погоду обеспечит мощная волна тепла из Северной Африки, которая пройдет через восточную половину Средиземноморья на восток Европы и дойдет до столичного региона.