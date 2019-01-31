В столицу идет африканское тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В начале следующей недели в Москве и Московской области ожидается потепление до пяти градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Такую погоду обеспечит мощная волна тепла из Северной Африки, которая пройдет через восточную половину Средиземноморья на восток Европы и дойдет до столичного региона.
Что касается конца текущей недели, то оттепельная погода сохранится. В четверг, 31 января, в столичном регионе пройдут небольшие осадки, максимальная температура воздуха – 0…+2 – в Москве и -2…+3 – по области. Ранее синоптики прогнозировали сильную гололедицу к вечеру четверга. За последние сутки в столице выпало около 10% месячной нормы осадков в виде снега и дождя.
Также небольшие осадки ожидаются 1 февраля. Кроме того, ночью прогнозируется сильная гололедица, температура перейдет отрицательным значениям: -3…-1 в столице и -6…-1 по области. Днем в Москве прогнозируется около ноля и -4…+1 в Подмосковье.
В субботу, 2 февраля, пройдут небольшие осадки. Ночью -4…-2 – в Москве и -7…-2 – по области, днем -1…+1 – в столице и -4…+1 – в Подмосковье.
В воскресенье, 3 февраля, местами небольшие осадки. Ночью -2…0 – в столице и -5…0 – по области.
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