В столицу идет африканское тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В начале следующей недели в Москве и Московской области ожидается потепление до пяти градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Такую погоду обеспечит мощная волна тепла из Северной Африки, которая пройдет через восточную половину Средиземноморья на восток Европы и дойдет до столичного региона.

Что касается конца текущей недели, то оттепельная погода сохранится. В четверг, 31 января, в столичном регионе пройдут небольшие осадки, максимальная температура воздуха – 0…+2 – в Москве и -2…+3 – по области. Ранее синоптики прогнозировали сильную гололедицу к вечеру четверга. За последние сутки в столице выпало около 10% месячной нормы осадков в виде снега и дождя.

Также небольшие осадки ожидаются 1 февраля. Кроме того, ночью прогнозируется сильная гололедица, температура перейдет отрицательным значениям: -3…-1 в столице и -6…-1 по области. Днем в Москве прогнозируется около ноля и -4…+1 в Подмосковье.

В субботу, 2 февраля, пройдут небольшие осадки. Ночью -4…-2 – в Москве и -7…-2 – по области, днем -1…+1 – в столице и -4…+1 – в Подмосковье.

В воскресенье, 3 февраля, местами небольшие осадки. Ночью -2…0 – в столице и -5…0 – по области.

