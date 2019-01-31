За сутки в Москве выпало 10% январской нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Днем 30 января в Москве выпал один миллиметр осадков, а в ночь на 31-е число прирост составил четыре миллиметра. В итоге за сутки в городе выпало около 10% месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр России.
Уровень снега, пришедшего в столицу, подсчитали, основываясь на данных метеостанции ВДНХ.
По словам метеорологов, наибольший показатель по осадкам в регионе за сутки отмечен в Наро-Фоминске. Там выпало семь миллиметров. Следом идут подмосковные Волоколамск и Можайск, где выпало шесть миллиметров, а также Дмитров и Клин с показателями, превышающими пять миллиметров.
В четверг повышение температурного режима в столичном регионе продолжится. При этом небольшие осадки перейдут в смешанную фазу. На улицах будут слякоть и гололед.
Столбики термометров покажут от нуля до двух градусов тепла в столице, и от минус двух до плюс трех градусов в области. Порывы южного ветра достигнут девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Ранее московских водителей призвали быть осторожными из-за скользких дорог. Пешеходам тоже стоит не забывать о внимательности из-за тумана.
По прогнозам, снег налипнет на провода и деревья. Движение транспорта будет затруднено, а на аварийно-опасных участках может увеличиться количество ДТП.
"Утро": гололедица ожидается в столичном регионе 31 января
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