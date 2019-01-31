Синоптики рассказали о погоде в столице в последний день января

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Небольшие осадки и до 3 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в четверг, 31 января.

"Облачно. Местами небольшие осадки. Гололедица", – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ночью в столице будет до 1 градуса мороза, по области – до 6 градусов ниже нуля. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Также синоптики прогнозируют южный ветер до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Столичное управление МЧС ранее призвало водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах из-за тумана.

Видимость может ухудшиться до 500 метров. Движение транспорта будет затруднено, а на аварийно-опасных участках может увеличиться количество ДТП.