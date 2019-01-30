Снегопад в столице продлится до утра четверга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Снегопад, начавшийся в столице вечером в среду, продлится до утра четверга, 31 января. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За это время в городе ожидается прирост снега местами до пяти сантиметров", − уточнил глава комплекса городского хозяйства. Он также отметил, что работы по уборке и вывозу снега с московских улиц продолжаются круглосуточном режиме.
По словам Бирюкова, к расчистке дороги и улиц привлекли 12 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной и погрузочной техники, а также 3,5 тысячи самосвалов. Под особым контролем у коммунальщиков − очистка подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, подчеркнул заммэра.
"Мы просим автомобилистов с пониманием относиться к труду работников коммунальных служб и не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", − напомнил Бирюков. Пешеходам он посоветовал не заходить за огороженные зоны работ по уборке кровель, чтобы избежать несчастных случаев.
Ранее синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, в первой половине дня четверга возможны гололедица на дорогах и ледяные дожди. Они являются неизменными спутниками зимних оттепелей, пояснила метеоролог. В центре "Фобос" добавили, что температурный режим в конце января на целых восемь градусов превышает норму.
В столице ожидается мокрый снег, гололедица и ледяной дождь
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