Потепление принесет в Москву мокрый снег и гололед

Столичные дороги 30 января станут скользкими из-за перехода температуры через нулевую отметку. В городе также пройдет снегопад, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам метеоролога, столбики термометров покажут от нуля до двух градусов тепла. Мокрый снег налипнет на проводах, а порывы юго-восточного ветра составят до 10 метров в секунду. Погода будет облачной и хмурой.
Вильфанд уточнил, что комплекс неблагоприятных природных явлений связан с прохождением через московский регион теплого атмосферного фронта циклона. Ожидается, что за 30 и 31 января в столице выпадет пять миллиметров осадков. "Для Москвы это очень много", – пояснил специалист.
Синоптик подчеркнул, что автомобилистам нужно готовиться к плохой видимости и скользким трассам. "Лучше по возможности за руль не садиться", – считает Вильфанд.
Ранее сообщалось, что атмосферное давление в среду составит 746 миллиметров ртутного столба. В течение дня в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности.
По прогнозам, к концу месяца температура в столице приблизится к максимальным значениям. При этом нынешний январь станет одним из самых снежных в истории.
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