Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Метеорологи предупреждают москвичей о гололеде и обильных осадках, которые ожидаются 30 января. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.
Отмечается, что возможно налипание мокрого снега. Днем столбики термометров покажут от нуля до двух градусов тепла в столице, и от минус трех до плюс двух градусов – по области. Порывы юго-восточного ветра достигнут 10 метров в секунду.
В ночные часы погода будет снежной и облачной, а направление ветра станет южным. Температура в Москве составит от минус двух до нуля градусов, а по области – от минус четырех до плюс одного градуса.
Ранее сообщалось, что к концу месяца температура приблизится к максимальным значениям. При этом синоптики отмечают, что нынешний январь станет одним из самых снежных в истории.
Как уточнил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец, в Москву могут прийти ледяные дожди.
При этом февраль, который наступит уже в пятницу, запомнится горожанам противоречивой погодой. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, стоит ждать оттепели, которая сменится мартовскими морозами.
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