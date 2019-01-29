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12:56

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

общество погода

12:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Метеорологи предупреждают москвичей о гололеде и обильных осадках, которые ожидаются 30 января. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

Отмечается, что возможно налипание мокрого снега. Днем столбики термометров покажут от нуля до двух градусов тепла в столице, и от минус трех до плюс двух градусов – по области. Порывы юго-восточного ветра достигнут 10 метров в секунду.

В ночные часы погода будет снежной и облачной, а направление ветра станет южным. Температура в Москве составит от минус двух до нуля градусов, а по области – от минус четырех до плюс одного градуса.

Ранее сообщалось, что к концу месяца температура приблизится к максимальным значениям. При этом синоптики отмечают, что нынешний январь станет одним из самых снежных в истории.

Как уточнил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец, в Москву могут прийти ледяные дожди.

При этом февраль, который наступит уже в пятницу, запомнится горожанам противоречивой погодой. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, стоит ждать оттепели, которая сменится мартовскими морозами.

Какие погодные сюрпризы ждать москвичам

общество погода

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