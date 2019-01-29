Похолодание может принести в Москву ледяной дождь

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К концу рабочей недели в столицу придет похолодание, которое может принести ледяной дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Во вторник в городе пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут 0... -2 градуса. В среду и четверг немного потеплеет: ночью 30 января ожидается -1... -3 градуса, днем воздух прогреется до 0... +2 градусов. Временами пройдет мокрый снег. 31 января ночью ожидается 0... +2, днем – 1... 3 градуса выше нуля.

Вечером начнется похолодание, столбики термометров пересекут нулевую отметку, когда на высоте еще будут слабоположительные температуры, а у земли уже около нуля градусов, что спровоцирует переход осадков в ледяной дождь, передает Агентство "Москва".

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что оттепели и понижение температуры ожидаются в феврале в европейской части России. Последний месяц сезона будет неоднородным, но вполне зимним. Начнется февраль с очень теплой погоды в европейской части России, в азиатской части страны будет холодно. В течение месяца будет заметное колебание температуры – понижение и оттепели.

Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве в минувшие выходные. А с начала месяца количество осадков превысило январскую норму на 50%. В субботу, 26 января, в столице выпало десять миллиметров осадков, днем 27 января − еще пять миллиметров, а также два миллиметра – ночью.

По словам синоптиков, с 1 января 2019 года и по настоящее время выпало в общей сложности 60 миллиметров осадков, тогда как январская норма равна 42 миллиметрам. Это означает, что в Москве уже выпало примерно 150% месячной нормы осадков.