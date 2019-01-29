Температура воздуха в последние дни января приблизится к максимуму

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Последние дня января в Москве и Подмосковье ожидаются теплыми, сообщает портал "Метеоновости".

Погоду в конце месяца в центральных областях России сформируют теплый сектор циклона, сместившийся из Финляндии на юг Карелии, и теплый и влажный воздух, который придет из Причерноморья.

В среду, 30 января, в Москве будет 0..+2 градуса, в четверг, 31 января, максимальная температура днем составит +1..+3 градуса. Температура воздуха окажется близкой к абсолютному максимуму для этих чисел месяца. Максимум для 30 января составляет +3 градуса, для 31 января – +3,9 градуса (оба раза такая температура наблюдалась в 2016 году).

Синоптики напоминают, что оттепели в последних числах января – нередкое явление. За последние 70 лет таких случаев было восемнадцать, в восьми из них оттепель наблюдалась 30 и 31 числа.

Несмотря на теплую погоду, в последние дни месяца ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. По итогам месяца месячная сумма осадков в Москве превысит 65 миллиметров, что сделает январь 2019 года одних из самых обильных месяцев по этому показателю.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 января, на Москву обрушился мощный снегопад. 26 января выпало рекордное количество снега за последние 68 лет для этого дня. На выходных высота сугробов достигла полуметра.