Снегопад в Москве оказался самым мощным за 68 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снегопад, обрушившийся на Москву 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет для этого дня. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1999 году.

"На базовой метеостанции на ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков в эквиваленте воды, что выше предыдущего максимального показателя дня, установленного 26 января 1999 года – 9,1 миллиметра", – цитирует "Интерфакс" представителя Гидрометцентра РФ.

Синоптики прогнозируют, что сугробы в Москве к концу субботы, 26 ноября, вырастут до 40 сантиметров. "К середине дня снегопад в Москве достиг наивысшей интенсивности – это "4 звезды", по метеоклассификации – непрерывный сильный снег", – пояснили в центре "Фобос". Видимость уменьшилась до 1 километра.

В воскресенье выпадет еще 8,8 миллиметра осадков или 12,5 сантиметра снежного покрова.

В ночь на понедельник в столицу прорвется холодный атмосферный фронт, а снег продолжит идти до утра, после чего, с выходом гребня антициклона, погода наладится.

Сильные снегопады будут продолжаться в течение ближайших дней

В связи с сильным снегопадом в Москве увеличили количество снегоуборочной и снеговывозящей техники до 12 тысяч единиц, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Сергей Собянин отметил, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

В МЧС москвичей предупредили об усилении ветра, сильном снегопаде и снежных заносах на дорогах. ЦОДД посоветовал горожанам пользоваться метро, подземка готова к работе в непогоду.