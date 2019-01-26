Сугробы в Москве к концу дня вырастут до 40 см

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сугробы в Москве к концу субботы, 26 ноября, вырастут до 40 сантиметров, сообщает центр погоды "Фобос".

"К середине дня снегопад в Москве достиг наивысшей интенсивности – это "4 звезды", по метеоклассификации – непрерывный сильный снег", – пояснили в центре.

В Москве видимость уменьшилась до 1 километра, в Подмосковье – до 500 метров. Температура составляет около -11 градусов, порывы ветра достигают 12–14 метров в секунду. К сугробам прибавилось около 5 сантиметров, до конца дня ожидается еще столько же.

Вечером и в ночь на воскресенье, 27 января, снегопады продолжатся, лишь немного уменьшив свою интенсивность. В воскресенье осадки вновь усилятся с кратковременным ухудшением видимости до 1,2 километра, потеплеет до -3 градусов. Ветер немного ослабеет до 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба. В течение суток выпадет 7–8 миллиметров осадков, или еще около 12 сантиметров дополнительно к снежному покрову.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности на воскресенье из-за снега и ветра. На дорогах прогнозируют гололедицу и снежные заносы.

Столичная подземка готова к работе в непогоду. На дорогах в выходные работают экипажи "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям.

Количество снегоуборочной и снеговывозящей техники в Москве увеличили до 12 тысяч единиц. Сергей Собянин подчеркнул, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

Отмечалось, что высота сугробов в Москве достигнет полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В области высота сугробов может превысить 65–70 сантиметров.