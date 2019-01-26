Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:55

Сугробы в Москве к концу дня вырастут до 40 см

общество погода

17:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сугробы в Москве к концу субботы, 26 ноября, вырастут до 40 сантиметров, сообщает центр погоды "Фобос".

"К середине дня снегопад в Москве достиг наивысшей интенсивности – это "4 звезды", по метеоклассификации – непрерывный сильный снег", – пояснили в центре.

В Москве видимость уменьшилась до 1 километра, в Подмосковье – до 500 метров. Температура составляет около -11 градусов, порывы ветра достигают 12–14 метров в секунду. К сугробам прибавилось около 5 сантиметров, до конца дня ожидается еще столько же.

Вечером и в ночь на воскресенье, 27 января, снегопады продолжатся, лишь немного уменьшив свою интенсивность. В воскресенье осадки вновь усилятся с кратковременным ухудшением видимости до 1,2 километра, потеплеет до -3 градусов. Ветер немного ослабеет до 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба. В течение суток выпадет 7–8 миллиметров осадков, или еще около 12 сантиметров дополнительно к снежному покрову.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности на воскресенье из-за снега и ветра. На дорогах прогнозируют гололедицу и снежные заносы.

Столичная подземка готова к работе в непогоду. На дорогах в выходные работают экипажи "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям.

Количество снегоуборочной и снеговывозящей техники в Москве увеличили до 12 тысяч единиц. Сергей Собянин подчеркнул, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

Отмечалось, что высота сугробов в Москве достигнет полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В области высота сугробов может превысить 65–70 сантиметров.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика