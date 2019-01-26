Сильный снег с ветром продолжится в Москве в воскресенье

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Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе на воскресенье, 27 января, из-за сильного снега и ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Будет облачно, ожидается снег, местами сильный, с метелью. На дорогах прогнозируют гололедицу и снежные заносы.

Максимальная температура воздуха днем -3 градуса мороза, ночью до -10 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное достигнет 742 миллиметров ртутного столба.

Столичная подземка заявила о готовности к работе в непогоду. На дорогах в выходные работают экипажи "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям.

Количество снегоуборочной и снеговывозящей техники в Москве увеличили до 12 тысяч единиц. Сергей Собянин подчеркнул, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.