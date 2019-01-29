Январь 2019 года войдет в топ-20 самых снежных в истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Января 2019 года войдет в число 20 лет с наибольшим количеством осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, в конце первого месяца года погоду в столичном регионе сформирует теплый сектор циклона. Он покинет Финляндию и сместится на юг Карелии.

Все это будет сопровождаться мокрым снегом, который местами начнет чередоваться с дождем. "Месячная сумма в Москве превысит 65 миллиметров", – сказано в сообщении.

Ранее ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец не исключил, что в Москву могут прийти ледяные дожди. По его словам, 30 и 31 января в городе потеплеет до трех градусов выше нуля.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поведал, что грядут нестабильные февраль и март. Зимний месяц запомнится москвичам потеплением, а вот весной вновь ударят морозы.

