В Москву придет опасное потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 30 января, в столичном регионе сохранится облачная погода. Пройдет мокрый снег, на дорогах образуется гололед, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы столбики термометров в мегаполисе опустятся до отметки в -2... -4 градуса, по области – до -7. Днем потеплеет до 0... +2 градусов, в регионе температура составит -3... +2 градуса.

Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Из-за гололеда и обильных осадков в столичном регионе на 30 января объявлен желтый уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, к концу месяца температура в столице приблизится к максимальным значениям. При этом нынешний январь станет одним из самых снежных в истории.

Ранее ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец не исключил, что в Москву могут прийти ледяные дожди. По его словам, 30 и 31 января в городе потеплеет до трех градусов выше нуля.