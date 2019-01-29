Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:46

В Москву придет опасное потепление

общество погода

21:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 30 января, в столичном регионе сохранится облачная погода. Пройдет мокрый снег, на дорогах образуется гололед, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы столбики термометров в мегаполисе опустятся до отметки в -2... -4 градуса, по области – до -7. Днем потеплеет до 0... +2 градусов, в регионе температура составит -3... +2 градуса.

Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Из-за гололеда и обильных осадков в столичном регионе на 30 января объявлен желтый уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, к концу месяца температура в столице приблизится к максимальным значениям. При этом нынешний январь станет одним из самых снежных в истории.

Ранее ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец не исключил, что в Москву могут прийти ледяные дожди. По его словам, 30 и 31 января в городе потеплеет до трех градусов выше нуля.

В Москву придет оттепель

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика