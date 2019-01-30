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19:21

На Москву надвигается ледяной дождь

общество погода

19:21

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Москвичи едва успели вздохнуть с облегчением после мощнейшего снегопада, как городу снова грозит удар стихии. Синоптики предупредили о ледяном дожде, передает телеканал Москва 24.

По прогнозам, ледяной дождь может начаться уже вечером 30 января. Водителей предупредили, что обстановка на дорогах будет максимально сложной, и посоветовали по возможности не садиться за руль.

Как рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, с юго-запада приближается волна очень теплого воздуха, и столица ждет повышения температуры к вечеру до 0.. -1 градуса. "Это потепление будет сопровождаться ухудшением погодных условий", − отметила метеоролог. Она также напомнила автомобилистам, что осадки могут серьезно осложнить дорожный трафик.

По данным центра "Фобос", в ночь на 31 января будет от нуля до минус 2 градусов, а по области − до -3. Днем в четверг столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки.

Волосюк не исключила, что в первой половине дня четверга будут наблюдаться гололедица и ледяные дожди. Эти опасные погодные явления, как правило, сопутствуют зимней оттепели, пояснила специалист.

По ее словам, температурный режим последних дней января будет существенно − на целых восемь градусов − превышать норму. При этом традиционно конец января − начало февраля считается самым холодным периодом в Москве.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на 31 января из-за гололеда.

Как подчеркнули синоптики, январь 2019 года станет одним из самых снежных в истории. Ожидается, что по итогам месяца сумма осадков в столице превысит 65 миллиметров.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что потепление не задержится в Москве надолго. По его словам, москвичей ждут нестабильные февраль и март. Не исключено, что весной ударят морозы, отметил эксперт.

общество погода

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