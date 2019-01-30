В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности на 31 января

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве и Московской области синоптики продлили на четверг, 31 января, желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее в столичном регионе на 30 января был объявлен желтый уровень опасности из-за налипания мокрого снега и гололедицы. В связи с этим Центр организации дорожного движения призвал москвичей пересесть с личных автомобилей на метро, а в "Администраторе московского парковочного пространства" попросили автомобилистов быть внимательными во время движения и при выборе мест для парковки.

Последние два дня января в Москве и Подмосковье ожидаются теплыми. 30 января в столице будет 0..+2 градуса, 31 января максимальная температура днем составит +1..+3 градуса. Температура воздуха окажется близкой к абсолютному максимуму для этих чисел месяца. По итогам месяца сумма осадков в Москве превысит 65 миллиметров. Январь 2019 года станет одним из самых снежных месяцев в истории.

