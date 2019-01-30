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11:14

Москвичей попросили пересесть на метро

транспорт дороги метро

11:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения призвал москвичей пересесть с личных автомобилей на метро. Сообщение об этом опубликовано в Twitter ЦОДД.

Ранее Гидрометцентр объявил на 30 января желтый уровень опасности в Москве и Московской области из-за налипания мокрого снега и гололедицы.

В "Администраторе московского парковочного пространства" попросили автомобилистов быть внимательными во время движения и при выборе мест для парковки и также призвали отказаться от поездок на личном транспорте.

30 января в Москве будет 0..+2 градуса, 31 января максимальная температура днем составит +1..+3 градуса. Несмотря на теплую погоду, синоптики прогнозировали в последние дни января осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

транспорт дороги метро

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