Москвичей попросили пересесть на метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения призвал москвичей пересесть с личных автомобилей на метро. Сообщение об этом опубликовано в Twitter ЦОДД.

Сегодня днем ждем мокрый снег и гололед. Едем аккуратно, держим дистанцию и переходим дорогу осторожно. Если есть выбор, на чем поехать, советуем @MoscowMetro. pic.twitter.com/YDnGJssikL — ЦОДД (@gucodd) 30 января 2019 г.

Ранее Гидрометцентр объявил на 30 января желтый уровень опасности в Москве и Московской области из-за налипания мокрого снега и гололедицы.

В "Администраторе московского парковочного пространства" попросили автомобилистов быть внимательными во время движения и при выборе мест для парковки и также призвали отказаться от поездок на личном транспорте.

30 января в Москве будет 0..+2 градуса, 31 января максимальная температура днем составит +1..+3 градуса. Несмотря на теплую погоду, синоптики прогнозировали в последние дни января осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

