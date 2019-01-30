В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гидрометцентр объявил на среду, 30 января, желтый уровень опасности в Москве и Московской области из-за налипания мокрого снега и гололедицы.

Предупреждение действует с 9 до 21 часа 30 января.

Ранее синоптики сообщали, что последние два дня января в Москве и Подмосковье ожидаются теплыми. 30 января в Москве будет 0..+2 градуса, 31 января максимальная температура днем составит +1..+3 градуса. Температура воздуха окажется близкой к абсолютному максимуму для этих чисел месяца. Несмотря на теплую погоду, синоптики прогнозировали в последние дни января осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. По итогам месяца сумма осадков в Москве превысит 65 миллиметров, что сделает январь 2019 года одним из самых снежных месяцев.

Погоду в конце января в центральных областях России сформируют теплый сектор циклона, сместившийся из Финляндии на юг Карелии, и теплый и влажный воздух, пришедший из Причерноморья.

