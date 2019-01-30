Автомобилистов призвали внимательнее парковаться из-за непогоды

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ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) просит автомобилистов быть внимательными во время движения и при выборе мест для парковки 30 и 31 января из-за ухудшения погоды.

Автомобили необходимо оставлять только в разрешенных для этого местах, чтобы избежать возникновения аварийно-опасных ситуаций. Также в АМПП призвали отказаться от поездок на личном транспорте в последние дни января.

Ранее Гидрометцентр объявил на 30 января желтый уровень опасности в Москве и Московской области из-за налипания мокрого снега и гололедицы.

Ухудшение погодных условий связано с резким потеплением. 30 января в Москве будет 0..+2 градуса, 31 января максимальная температура днем составит +1..+3 градуса. Несмотря на теплую погоду, синоптики прогнозировали в последние дни января осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. По итогам месяца сумма осадков в Москве превысит 65 миллиметров, что сделает январь 2019 года одним из самых снежных месяцев.

